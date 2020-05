Langenfeld: Studiobühne begnügt sich mit dem Sofa 

Langenfeld Langenfelder Kabarett-Truppe kann ihr Programm „Ab auf die Couch“ coronabedingt nicht aufführen. „Viele Zuschauer haben ihre Eintrittskarten dem Förderverein der Blinklichter und der Studiobühne gespendet“, berichtet erfreut Elisabeth Schafheutle, die beide Theatergruppen leitet. So gehen die Ensemblemitglieder mit der Corona-Realität um.

Heike Schubert spielt seit ihrem 13. Lebensjahr leidenschaftlich Theater, hatte bei beim Kinder- und Jugendtheater „Die Blinklichter“ begonnen. „Mal tun was man will, auch gerne mal nichts. Aber nur nichts tun, ist für mich ja auch nichts.“ Deshalb fing Schubert schon im März an, Mundschutzmasken zu nähen, um diese dann zum Beispiel an das Klinikum in Leverkusen zu spenden. „Der geliebte Tanzkursus fand zum Glück auch online statt.“ Dafür wurde dann das Sofa zu Hause weggerückt, um mit ihrem Partner Volker Arnold auf neun Quadratmeter zu tanzen. Der Bassist schreibt für die musikalischen Auftritte der Studiobühne die Liedtexte, arrangiert den Gesang und schlüpft in Rollen. Jetzt nutzte er die probenfreie Zeit, um für Nichten und Neffen Einschlaflieder zu komponieren, zu texten und einzusingen.