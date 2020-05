Monheim Aus dem Rat : Stadtauto: Station auch in Baumberg

Monheim Rund 1000 Menschen haben sich inzwischen für die Nutzung eines Stadtautos registrieren lassen. So steht es in einer Bilanz, die die Verwaltung den Ratspolitikern jetzt vorgelegt hat.

(og)Seit Mai 2019 hat die Stadt Monheim insgesamt elf Stadtautos in Kooperation mit der Firma Mikar GmbH & Co. KG in Betrieb genommen. Nutzern stehen bislang an drei Standorten (Rathaus, Krischerstraße und Haus der Chancen) neun elektrisch angetriebene Renault Zoe und zwei Renault Master mit Verbrennungsmotoren zur Verfügung. Die Fahrzeuge dienen sowohl als städtische Dienstfahrzeuge (223 Nutzer), als auch als Car-Sharing-Angebot für die Monheimer Bürger. Zusammen, so heißt es im städtischen Bericht, haben sie knapp 4000 Fahrten zurückgelegt, aufgeteilt in 35 Prozent dienstliche und 65 Prozent private Fahrten. Während dieser Fahrten wurde eine Gesamtstrecke von 320.000 Kilometern erreicht. 255.000 Kilometer davon wurden elektrisch gefahren.