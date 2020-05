Monheim Naturschutz : Farm verschenkt bienenfreundliche Pflanzen

Nabu hat Rheinwiesen-Farm 2018 ausgezeichnet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am 20. Mai ist Weltbienentag. Da es bei den Rheinwiesen-Farm-Konzept in Monheim-Baumberg vor allem um Bienen geht, soll es dazu eine kontaktlose Aktion geben. Das teilt Detlev Garn mit, der das Gelände am Rhein gepachtet hat.

(og Es ist der dritte Termin der „Zu Verschenken-Aktionen“. Im März hatte Garn 75 Bienenbäume verschenkt, beim zweiten Termin im April 45 Tomatensamen-Bastel-Sets für Kinder. Am 20.Mai soll es 15 bienenfreundliche Rosen (gezogen aus Stecklingen), 15 Schleier-Astern (Wuchshöhe bis 120 Zentimeter) sowie ergiebige Pollenquellen für die Zeit von September bis November geben sowie zehn bewurzelte Weidenruten und Weidenstecklinge gegeben – gezogen aus dem Schnittgut von Haus Bürgel und dem Naturgut Ophoven. „Alle Pflanzen stehen beschriftet vom 11 bis 13 Uhr vor dem Eingang der Farm an der Deichstraße 22“, kündigt Garn an.