Rettung in Monheim : Mann fällt in acht Grad kalten Rhein - Kapitän fährt weiter

Mann fällt in acht Grad kalten Rhein - Kapitän fährt weiter

Rettung in Monheim

Monheim Ein 38 Jahre alter Bootsmann ist von Bord eines belgischen Binnenschiffs in den acht Grad kalten Rhein gefallen. Der Kapitän bemerkte nichts und fuhr weiter. Der Mann konnte sich dank Schwimmweste ans Ufer retten.

Weil sich der Unfall zwischen Köln und Düsseldorf am Heck des 150 Meter langen Schiffs und damit im Rücken des Kapitäns abspielte, habe der 52-jährige Belgier den Unfall nicht bemerkt und seine Fahrt stromabwärts fortgesetzt, berichtete die Polizei in Mettmann am Dienstag.