Neuer Stand auf dem Wochenmarkt in Monheim „Die Frische ist ein besonderes Merkmal unseres Sortiments“

Für die nächsten Wochen hofft Sedad auf besseres Wetter. „Wenn es so regnerisch wie aktuell ist, kommen natürlich nicht so viele Besucher. Aber wenn es wärmer wird und es trocken ist, bin ich optimistisch, dass der Zulauf in naher Zukunft steigen wird“, prognostiziert er. Neben dem wöchentlichen Verkauf im Berliner Viertel, jeweils am Samstag, sind Sedad und seine Kollegen auch sonntags unterwegs. „Morgen verkaufen wir in Duisburg“, informiert Sedad.