Fußball Landesliga Holzheim steht in Monheim vor maximaler Herausforderung

VfL Jüchen/Garzweiler (4.) - VSF Amern (14.). Immer wenn Marcel Winkens denkt, die Personallage in seinem Kader würde sich entspannen, kommen die nächsten Rückschläge. Lars Schuchardt war auf dem Weg der Besserung, erlitt aber beim Schusstraining bei seiner Bauchmuskelzerrung einen Rückschlag, David Oliveira blieb beim Ballhohlen im Training unglücklich an einem Zaun hängen und zog sich eine Risswunde am Knie zu, Dragan Kalkan sitzt eine Gelb-Rot-Sperre ab und Ben Venhaus hat sich kurzfristig nach Mallorca verabschiedet. „Ben will zwar bis zum Spiel zurück sein. Die Frage ist nur, in welchem Zustand“, sagt der VfL-Coach, der gegen Amern mit Co-Trainer Daniel Klinger in der Startelf plant, zudem sitzen die Standby-Spieler Adam Bance und Marcel Pohl auf der Bank.