Fußball-Landesliga Ramm trifft für Kapellen zum Sieg, HSG verliert beim Primus

Nach knapp einer Stunde sorgte eine vermeidliche Tätlichkeit für Unruhe. Der Schiedsrichter beließ es bei „Gelb“, für Nellen zu wenig. „Der Unterrather Spieler hat ganz klar gegen Pablo Ramm nachgetreten. Der Ball war außer Reichweite. Ich finde es nicht in Ordnung, wie diese Situation geahndet wurde“, ereiferte er sich. Ramm zeigte jedoch die richtige Reaktion und erzielte den entscheidenden Treffer (66.). Bis zum Schluss blieb die Partie spannend, dennoch war Nellen mit seiner Mannschaft zufrieden. „Das Ergebnis hat nicht gut zum Spielverlauf gepasst. Wir haben das Spiel lange offengelassen. Dennoch haben wir das Spiel dominiert und waren näher am 3:1 als Unterrath am Ausgleich.“