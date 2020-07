Monheim : Eigentümer im Pfingsterfeld sind kooperativ

Monheim Im Pfingsterfeld hat sich der Plan, eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme mit entsprechenden Zwangsmitteln einzuleiten, erledigt. Fast alle Eigentümer wollen verkaufen – nur die katholische Gemeinde nicht.

Während die eingeleitete Voruntersuchung für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Baumberg Süd die Anwohner des Greisbachsees bereits in den Klagemodus versetzt, sieht es momentan so aus, als müsste die Stadt bezüglich des geplanten Neubaugebietes im Pfingsterfeld erst gar nicht zu diesem scharfen baurechtlichen Instrument greifen. „Es gibt in dem Plangebiet vier Eigentümer, die zum Teil an die Stadt verkaufen wollen oder generell mitwirkungsbereit sind“, erklärt Stadtplaner Thomas Waters. Der nächste Schritt sei, städtebauliche Verträge mit den Grundstückseigentümern zu schließen, in denen sie ihren Mitwirkungswillen schriftlich dokumentieren. Dann darf die Stadt keine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme mehr einleiten.