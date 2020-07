Schuppen mit E-Bike zerstört : Polizei geht von Brandstiftung aus

Langenfeld Nach einem Feuer am späten Dienstagabend an der Poststraße ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Brandstiftung. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro.

Gegen 23.30 Uhr war die Feuerwehr zu dem Brand gerufen worden. Anwohner hatten Rauch und Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Aus noch ungeklärter Ursache stand an einem Garagenhof in Höhe der Hausnummer 3 eine etwa drei Meter hohe Heckenpflanze in Flammen. Noch vor dem schnellen Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf einen nahe stehenden Holzschuppen übergegriffen. Auch die Außenwand eines benachbarten Transformatorenhauses wurde laut Polizeibericht in Mitleidenschaft gezogen.