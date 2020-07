Monheim : Dornieden Gruppe ist für den polis Award nominiert

Monheim Die Dornieden Gruppe, die wesentliche Teile des Neubaugebietes Waldbeerenberg errichtet hat, ist mit ihrer umfassenden Digitalisierungsstrategie für den polis Award in der Kategorie „Digitale Helden“ nominiert.

(elm) Die Preisverleihung erfolgt am 13. August auf der polis Convention. „Wir freuen uns sehr, dass die Jury in diesem Jahr unsere ganzheitliche Digitalisierungsstrategie würdigt“, so Geschäftsführer Martin Dornieden.