Aktuelle Corona-Zahlen für den Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten steigt wieder an

Kreis Mettmann Die Zahl der Infizierten im Kreis Mettmann liegt am Mittwoch mit 103 um 19 höher als am Dienstag. Das teilte das Kreisgesundheitsamt Mettmann am Mittwoch mit. Momentan liegen 12 Corona-Patienten aus dem Kreis Mettmann in Krankenhäusern.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 103 Infizierte, davon in Erkrath 1, in Haan 3, in Heiligenhaus 7, in Hilden 4, in Langenfeld 12, in Mettmann 3, in Monheim 18, in Ratingen 20, in Velbert 35 und in Wülfrath 0.