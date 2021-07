Metzgerei Rauschmann : Fleischwurst „Lucky Luke“ hilft Flutopfer

Haan Die Metzgerei Rauschmann-Valbert in Gruiten hat sich besondere Spenden-Aktion ausgedacht. Auch die katholische Gemeinde will Geschädigte unterstützen.

Die Metzgerei Rauschmann in Gruiten will Flutopfern helfen. Sie produziert für vier Wochen ihre preisgekrönte Lucky Luke-Fleischwurst für die Geschädigten. „50 Prozent der Einnahmen der Wurst möchten wir am Ende der vier Wochen an den Bürger- und Verkehrs-Verein Gruiten Spenden „Hochwasserhilfe Gruiten“ und das ganze nochmal um 500 Euro aufstocken“, .sagt Inhaber Alexander Hennig. Der Bürger- und Verkehrs-Verein Gruiten hat sofort ein Spendenkonto für die besonders betroffenen Gruitener eingerichtet: Stadt Sparkasse Haan, BVV Gruiten, DE 76 3035 1220 0000 3211 66 „Hochwasserhilfe Gruiten“. Der Verein wird zusammen mit kundigen Dörflern den besonders betroffenen Menschen diese Hilfe zukommen lassen. Es fallen keine Kosten seitens des BVV an.