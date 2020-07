Ferienangebote : Hier können Kinder richtig was erleben

Für Daheimgebliebene in Monheim und Langenfeld gibt es in den Ferien viele Möglichkeiten, mit Gleichaltrigen kreativ und aktiv zu sein. Hier eine Auswahl aus der Region.

In Monheim bieten das Römische Museum, die Biologische Station und die Kaltblutpferdezucht Reuter während der Bürgeler Aktionstage erstmalig ein Ganztagesprogramm an. Eine ganze Woche (3. bis 7. August) erwartet die teilnehmenden Kinder von 8.30 bis 17.30 Uhr in Haus Bürgel (Urdenbacher Weg) ein abwechslungsreiches Programm inklusive Mittagessen. Am Montagmorgen (3. August) verwandeln sich die Teilnehmer zu Römerkindern. Am Dienstag (4. August) wird unter fachkundiger Anleitung erlernt, wie man richtig Feuer macht, und ein Lagerfeuer ohne Streichhölzer entfacht – leckeres Stockbrot inklusive. „Römerschätze entdecken“ heißt es am Mittwoch (5. August), wenn das Bürgeler Ausgrabungscamp stattfindet. Gewappnet mit Sieb, Pinsel und Kelle graben die Kinder römische Schätze aus und setzen diese wieder zusammen. Wer sich fragt, wie man früher ohne Handy und Computer gespielt hat, ist bei der Zeitreise am Donnerstag (6. August) richtig. Den Wochenabschluss bildet am Freitag (7. August) das Angebot der Kaltblutzucht Reuter. Die Kinder besuchen die Arbeitspferde, striegeln Ponys und lernen die Hühner von Haus Bürgel kennen. Zu guter Letzt sind alle Kinder eingeladen, den Hühner eigene Rufnamen zu geben, da ist besonders die Phantasie gefragt. Neben dem Gesamtpreis von 149 Euro als Wochenangebot sind alle Angebote auch tageweise buchbar. Weitere Details zu Einzelpreisen und Altersempfehlungen gibt es auf https://hausbuergel.de/sommerferien-auf-haus-buergel. Anmeldungen sind per Onlineformular auf der Website oder per E-Mail mit ausgefülltem Formular an hausbuergel@monheim.de möglich.