Langenfeld diskutiert über Integration : Springlebendiges ACK-Forum

Langenfeld Im Flügelsaal des Kulturzentrums ging es diesmal um „Schätze des Unbekannten“. Die Erziehungswissenschaftlerin Sophia Falkenstörfer warb in ihrem Impulsvortrag um Respekt vor dem Orientierungssystem des jeweils anderen.

Selten sind Vorträge so quietschlebendig, wie das Impulsreferat, das es jetzt beim jährlichen ACK-Forum zu erleben gab. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen hatte zum zweiten Mal nach 2016 die studierte Sonderschullehrerin eingeladen, die (noch) an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg tätig ist (demnächst Freiburg). „Schätze des Unbekannten“ lautete das Thema. Für Falkenstörfer ein „Lebensthema“, wie sie selbst sagt. Denn die Schwäbin sieht nicht so aus, wie man sich eine solche vorstellt: Geboren in Addis Abeba, wäre sie ohne Adoption im Säuglingsalter heute wohl Äthiopierin. Doch sie wuchs in Deutschland auf, als Tochter afrikabegeisterter Eltern, er Deutscher, sie Österreicherin.