Kostenpflichtiger Inhalt: Künstler in Langenfeld und Monheim : Vor Franz Leinfelder ist kein Material sicher

Franz Leinfelder verarbeitet in seinen Collagen unterschiedliche Materialien. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im kommenden Jahr wird Franz Leinfelder 80 Jahre alt. Er plant zu dieser Gelegenheit eine größere Ausstellung. Als Künstler hat er die Möglichkeit, sein persönliches Verzweifeln an der Welt in seinen Werken zu verarbeiten. Immer arbeitet er an mehreren Objekten gleichzeitig.