Fotowettbewerb : Langenfeld summt: Das sind die drei schönsten Fotos

Langenfeld Bildschön, diese Nahaufnahmen – und so natürlich: Ammelie Barfs, Monika Brozek und Reinhold Rieder haben die drei ersten Plätze im Fotowettbewerb „Langenfeld summt“ des städtischen Klimaschutz-Teams belegt.

Seit Mitte Mai hatten rund 120 Langenfelder insgesamt etwa 300 Bilder ans Rathaus geschickt. „Viele der Fotos waren so toll, dass die Auswahl der drei Erstplatzierten wirklich nicht einfach war“, sagt Verena Wagner, die das Langenfeld-summt-Projekt betreut und in der dreiköpfigen Jury saß. Als Preise gab es für das Siegertrio Pflanzengutscheine und Naturgartenbücher. Zudem werden ihre und auch Bilder weiterer Teilnehmer in den im November erstmals erscheinenden Langenfeld-summt-Kalender gedruckt. Ursprünglich war dies laut Wagner nur für das Gewinnerfoto vorgesehen.