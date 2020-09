Faire Wochen : Faire Wochen: So klappt’s mit dem korrekten Einkauf

„Fair statt mehr“ lautet das Motto der Fairen Woche 2020. Das gilt auch für Schokolade und Kaffee. Foto: Verbraucherzentrale

Infos „Fair statt mehr“ lautet das Motto der Fairen Woche 2020. Die Verbraucherzentrale Langenfeld informiert vom 11. bis zum 25. September über Ökosiegel bei Kleidung und Lebensmitteln. „Fair statt mehr“ lautet das Motto der Fairen Woche 2020.

Die VBZ Langenfeld bietet nach Angaben ihrer Umweltberaterin Laura Leuders in den beiden Wochen vom 11. bis zum 25. September im Schaufenster Anregungen zu fairer Kleidung und informiert über Siegel im fairen Handel und die Vorteile für die Produzenten. „Darüber hinaus möchten wir von Besuchern wissen, ob sie faire Produkte kaufen. Und sie sollen von ihren Erfahrungen und Ideen erzählen, um allen Menschen weltweit ein gutes Leben zu ermöglichen.“ Dafür liegen Postkarten und Stifte vor der Beratungsstelle aus. Als Dankeschön gibt es Leuders zufolge faire Schokotäfelchen, Rezepthefte und Kaffeesamen, um einen eigenen kleinen Kaffeestrauch zu pflanzen.

Seit 50 Jahren wird die Idee, Kleinbauern, Plantagen- und Fabrikarbeitern in ärmeren Ländern durch gerechtere Produktions- und Handelsstrukturen einen besseren und sicheren Lebensunterhalt zu ermöglichen, durch den „Fairen Handel“ in die Tat umgesetzt.

Seit zwei Jahrzehnten haben faire Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Zucker, Kakao, Orangensaft, Bananen, Limetten, aber auch Blumen und Textilien ihren Stammplatz im Supermarkt, bei den Discountern und in Eine-Welt-Läden. In Cafés, Restaurant und in Zügen der Deutschen Bahn wird inzwischen ebenfalls fair produzierter und gehandelter Kaffee angeboten. Blumen und Textilien aus gerechtem Handel sind inzwischen auch oft im Sortiment zu finden.

Inzwischen sind Waren aus fairem Handel den meisten Konsumenten ein Begriff: „Verbraucher sollten die Produkte in guter Qualität aus fairem Handel nicht nur kennen, sondern auch kaufen“, rät Laura Leuders, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Langenfeld. „Da der Begriff ‚fair‘ rechtlich ungeschützt ist, existiert kein einheitliches Fairtrade-Siegel, an dem Käufer erkennen können, ob die Produkte wirklich unter sozial verträglichen Bedingungen hergestellt wurden.“ Die Flut an Siegeln wächst kontinuierlich. Folgende Hinweise geben Orientierung im unübersichtlichen Label-Dschungel:

Lebensmittel und Blumen: Bei Produkten des täglichen Bedarfs können sich Käufer am hellgrün-blauen Fairtrade Siegel auf schwarzem Grund orientieren. Auch die Erkennungszeichen und Schriftzüge der traditionellen Fairhandelshäuser wie Gepa, El Puente, dwp sowie die Produkte aus den Weltläden weisen Verbrauchern einen sicheren Weg zu fair gehandelten Waren.

Kleidung: Auch hier wächst vor allem im Internet der Markt an Modefirmen mit Pullovern, T-Shirts, Jacken, Hosen und Co., die unter sozialverträglicheren Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Um Textilarbeiterinnen und -arbeiter zu unterstützen und sich selbst vor Schadstoffen zu schützen, sollten Verbraucher Ausschau halten nach sozialökologischen Labeln – etwa nach GOTS und IVN best.

Infos Wer mehr zu dem Thema wissen und während der Fairen Woche in der Verbraucherzentrale Langenfeld vorbeischauen möchte, kann dies zwischen dem 11. und 25. September tun. Eine vorherige Terminvereinbarung unter 02173 8492521 ist unbedingt erforderlich.