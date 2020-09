Amtsgericht Langenfeld : Drogen-Kurier erhält Bewährung

Langenfeld Der ungewöhnliche Geruch machte die Beamten bei einer Polizeikontrolle misstrauisch. Im Dezember 2016 entdeckten zwei Polizisten an der Opladener Straße eine größere Menge Marihuana, als sie einen weißen Fiat Punto anhielten.

Die Besonderheit dieses Transports zeichne sich laut Staatsanwalt und Verteidiger dadurch aus, dass der Besitz des Marihuanas in getrennter Menge erfolgte. So wurden bei dem 46-Jährigen sowohl in seinen Hosentaschen als auch in einer Sporttasche auf dem Rücksitz moderate Grammzahlen der Droge sichergestellt, während sich auf dem Beifahrersitz ein weiteres Kilogramm Marihuana befand. Der Angeklagte gab an, dass ihm lediglich die geringen Mengen gehörten und er das Kilogramm in der schwarzen Tüte nur transportierte.