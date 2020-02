Tanzturnier : Dancing Sweethearts aus Langenfeld holen Gold, Silber und Bronze

Langenfeld/Hückeswagen Bei den Bergischen Tanztagen in Hückeswagen waren die Langenfelder Dancing Sweethearts sehr erfolgreich.

(reim) Vier Goldmedaillen, einmal Silber und zweimal Bronze gab es für die Langenfelder Dancing Sweethearts bei den Bergischen Tanztagen in Hückeswagen. Neben weiteren guten Platzierungen holten die Mädchen und Jungen von „Susannes Ballettschule“ zudem einen Sonderpreis für besondere tänzerische Leistung.

An diesem von der Ballettschule Modern Movement perfekt organisierten Turnier nahmen 1200 Tänzerinnen und Tänzer mit 252 Beiträgen teil, die von einer Jury bewertet wurden.

Die Kinder-Ballettgruppe der Dancing Sweethearts, die in dieser Kategorie Deutscher Meister ist, belegte mit ihrem Tanz „Little Chambermaids“ einen hervorragenden zweiten Platz.

Bei den Showtänzen der Mini Kids setzte die Jury gleich zwei Langenfelder aufs Treppchen: Erster wurde Ilias Araz mit „Oogie Boogie Mann“, Zweite Fiona Krummel mit „My new Philosophy“. Als Mini-Kids-Duo gewannen Fiona und Ilias mit „Two of a kind“ und bekamen den eingangs erwähnten Sonderpreis.

Bei den Mini Kids der Dancing Sweethearts war die Aufregung sehr groß, da diese Gruppe zum ersten Mal an einem so großem Tanzturnier teilnahm. Aber zur Überraschung aller legten die Kleinen eine tolle Perfomance hin und wurden für ihren Tanz „Cupcake Bakery“ von der Jury mit dem dritten Platz belohnt. Dritte wurden ebenfalls in der Kategorie Duo/Trio Kids Sofia Cserep, Lynn Wellmann und Luca Hieke mit dem Tanz „Perfect Young Ladies“.