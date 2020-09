Konzerte auf Hof der Prismaschule : Kinder- und Jugendchor zeigt sich wieder dem Publikum

In drei Altersgruppen – hier die älteste – trugen die Mädchen und Jungen ein vielfältiges Repertoire vor. Foto: Silvia Campos-Gonzalez

Langenfeld Unter dem Motto „Wir singen & musizieren mit Abstand am besten!“ hat der Langenfelder Kinder- und Jugendchor (LaKiJuC) ein Sommerkonzert unter freiem Himmel gegeben. Rund 60 Mädchen und Jungen, aufgeteilt in drei Altersgruppen, unterhielten das Publikum auf dem Hof der Prismaschule mit einem vielseitigen Repertoire.

Da corona-bedingt derzeit nur kürzere Konzerte ohne Pause erlaubt sind, war das Programm auf zwei Tage aufgeteilt worden. Es reichte von Kinderliedern über Popsongs bis hin zum „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“. Als Beitrag zum Langenfelder Schweden-Jahr erklang der ABBA-Klassiker „Super Trouper“. Emotionaler Höhepunkt: Nach der Nena-Hymne „99 Luftballons“ ließen die jüngsten Chormitglieder rote Ballons in den Himmel steigen ließen.

Außerdem gab es an beiden Konzerttagen einen Vorgeschmack auf das Musical „Oliver“, das der LaKiJuc im März kommenden Jahres auf die Bühne bringen will. Dabei kooperiert der Chor, der in diesem Jahr bereits seinen 45. Geburtstag feiert, mit der Musikschule Langenfeld. Deren Flötenklasse unter der Leitung von Annette Struck-Vrangos sorgte mit zwei Gastauftritten für zusätzliche musikalische Abwechslung beim Sommerkonzert.