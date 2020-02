Bergische Landstraße : Dreister Fall von Fahrerflucht an der A 542-Auffahrt

Langenfeld Die Polizei sucht nun einen Mann in den 20ern mit einem roten Auto.

Die Polizei meldet einen besonders dreisten Fall von Fahrerflucht in Langenfeld. Zugetragen hat sich der am vergangenen Freitagabend, 31. Januar. Gegen 18.05 Uhr fuhr ein Unbekannter auf der Bergischen Landstraße an der Auffahrt zur A 542 in Fahrtrichtung Opladen mit seinem Auto auf einen blauen Opel Astra auf, der vor ihm verkehrsbedingt hatte halten müssen. „Man einigte sich an der Unfallörtlichkeit, den nächsten Parkplatz anzufahren, um eine Schadensregulierung durchzuführen“, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher indes fuhr nicht zum verabredeten Parkplatz, sondern verschwand. Nach Aussage des Geschädigten ist der Mann etwa 22 bis 28 Jahre alt. Sein Auto ist rot. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Eine weitere Fahrerflucht betrifft einen braunen Opel Corsa, der von Donnerstag, 30. Januar, zirka 18 Uhr, bis Freitag, 31. Januar, etwa 10.40 Uhr, an der Jahnstraße, Höhe Hausnummer 31, geparkt war. Am linken Heck wurden weiße Lackanhaftungen festgestellt. Der Schaden am Corsa: zirka 1000 Euro. Auf dem Berghausener Rewe-Parkplatz am Hugo-Zade-Weg wurde am Freitag, 31. Januar, zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr ein grauer VW Touran von einem Unbekannten demoliert. Der Schaden am hinteren linken Stoßfänger wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310.