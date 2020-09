Auf dem Sändchen : Auto verletzt Fußgängerin schwer neben Kreisverkehr

Langenfeld Eine 22-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagabend am Kreisverkehr Auf dem Sändchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war ein 27-jähriger Langenfelder gegen 22.30 mit seinem VW Golf deutlich zu schnell in den Kreisel an der einmündenden Bachstraße gefahren. Als er ihn verlassen wollte, habe er nach eigenen Angaben die 22-Jährige übersehen. Die Langenfelderin schleuderte so heftig gegen die Windschutzscheibe, dass diese zersplitterte. Der Unfallfahrer sowie ein unbeteiligter Zeuge kümmerten sich sofort um die Schwerverletzte, bis ein Rettungswagen sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der 27-Jährige soll weder angetrunken noch bekifft gewesen sein.