Mondscheinkino : Mondscheinkino lockt trotz Corona zur Freilichtbühne

Monheim Monheim (og) Das Mega-Mondscheinkino an der Freilichtbühne Kapellenstraße startet in der nächsten Woche. Coronabedingt verkürzt. Vom 17. bis 20. September werden vier Filme unter freiem Himmel gezeigt.

Den Auftakt macht „Sex an the City“ am Donnerstag, 17. September. „Rocketman“ wird am Freitag gezeigt, gefolgt von „The Gentlemen“ am Samstag und „Joker“ gibt es am Sonntag zum Abschluss. Die Filmvorführungen beginnen gegen 21.15 Uhr, nach Anbruch der Dunkelheit. Ein Aufenthalt vor und nach den Filmen im Cateringbereich ist möglich. Speisen und Getränke sind dort jeweils ab 19.30 Uhr erhältlich. Einzelkarten sind im Vorverkauf der Monheimer Kulturwerke im Kundencenter im Monheimer Tor, Rathausplatz 20, für sieben Euro erhältlich, Tickets an der Abendkasse kosten neun Euro bei freier Platzwahl. Für alle Veranstaltungen des vom Energieversorger Mega gesponsorten Event gilt: Der Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung und mit ausgefülltem Besucherregistrierungsbogen (www.monheimer-kulturwerke.de/fileadmin/user_upload/Besucherregistrierung.pdf) gestattet. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Die Sitzplätze werden zugewiesen. Decken und Kissen sind selbst mitzubringen. Hunde dürfen nicht auf das Veranstaltungsgelände. Kindern unter 16 Jahren ohne Begleitung ist der Aufenthalt auf nicht gestattet. Informationen zu den Schutzbestimmungen gibt es im Netz unter www.monheimer-kulturwerke.de/service/corona-info/.