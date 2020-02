Langenfeld/Monheim : Jugend musiziert: 19 Langenfelder fahren nach Essen

Langenfeld Beim Regionalentscheid schneiden die Musikschüler aus der Posthorn-Stadt überdurchschnittlich gut ab.

(elm) Schüler der Musikschule Langenfeld haben wieder überdurchschnittlich gute Ergebnisse beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Monheim erzielt. Von den insgesamt 30 Teilnehmern wurden 19 zum Landeswettbewerb nach Essen entweder weitergeleitet – in der Solo- oder der Ensemble-Wertung. Der Landeswettbewerb findet vom 20. bis 24. März statt.

Fünf Schüler erreichten sogar die Höchstpunktzahl von 25 Punkten: Vivienne Fabritius und Simon Jedamzik traten in der Kategorie Blechbläser an. Milan Boxberg, der in diesem Jahr gleich zwei Mal teilnahm, erreichte mit seiner Duo-Partnerin Sophia Morys 25 Punkte in der Kategorie Streicher-Ensemble und Meike Vogt erzielte in der außergewöhnlichen Kategorie „Neue Musik“ ebenfalls die volle Punktzahl.