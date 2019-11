Langenfeld: Vortrag Knochenbrüche : Orthopäden halten Vortrag über Knochenbrüche

Langenfeld Etwa 30 Prozent aller Menschen über 65 Jahre stürzen mindestens einmal im Jahr. Jenseits von 75 Jahren ist die Rate noch höher. Oft sind es dann die sturzbedingten Verletzungen, die die Selbstständigkeit beeinträchtigen, nicht zuletzt Pflegebedürftigkeit und Heimunterbringung bewirken.

(elm) Am Donnerstag, 18 Uhr, referieren Dr. Hans Bayer-Helms, Chefarzt am St. Josefs Krankenhaus Hilden, und PD. Dr. Cornelius Jacobs, Leiter des Wirbelsäulenzentrums am St. Remigius Krankenhaus Opladen im Pfarrsaal St. Paulus, Treibstraße, über Knochenbrüche.