Tischtennis : TTG Langenfeld will am Samstag direkt nachlegen

TTG Langenfeld will am Samstag direkt nachlegen

Langenfeld Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld gewinnt in einem engen Match 9:5 gegen den SSV Germania Wuppertal. „Wir haben das Glück erzwungen“, sagt Teamsprecher Stefan Boll, der die Chance sieht, in den nächsten Wochen endgültig aus dem Tabellenkeller zu klettern.

„Wir haben das Glück erzwungen“, betonte Teamsprecher Boll voller Selbstbewusstsein. „Nach unserem schwachen Start konnten wir jetzt endlich wieder punkten und uns weitestgehend stabilisieren. Ich sehe die Chance, dass wir in den nächsten Wochen weitere Schritte nach oben gehen können.“ Am Samstag (18.30 Uhr) tritt die TTG mit der TTSG Lüdenscheid (8:8 Punkte) bei einer direkten Konkurrentin im Kampf um den Klassenerhalt an – und will unbedingt nachlegen.