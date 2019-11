Kreis Mettmann : Aktion gegen Gewalt an Frauen

Kreis Mettmann Bäckereien wollen mit besonderen Brötchentüten für das Thema sensibilisieren, informieren und das Problem aus der Grauzone holen.

In Zusammenarbeit mit örtlichen Bäckereien hat die Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Geertje Jeschke organisiert, dass die Kundschaft diesmal in allen zehn Kreisstädten ihre Brötchen in pinkfarben abgesetzten Tüten mit dem Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ bekommt. Die Botschaft ist in sieben Sprachen aufgedruckt. Auf der Tütenrückseite sind die Telefonnummern der wichtigsten Akteure, bei denen betroffene Frauen Hilfe finden, notiert. So etwa die kostenfreie Hilfenummer „Gewalt gegen Frauen“, die rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres Hilfestellung gibt, was nach dem Erfahren körperlicher oder psychischer Gewalt zu tun ist. In den meisten Fällen empfiehlt es sich als erstes die 110 zu wählen: „Damit wird die Kette in Gang gesetzt, die damit beginnt, den prügelnden Ehemann oder Lebenspartner der Wohnung zu verweisen. Frauen und ihre Kinder werden, wenn sie es möchten, auch in das nächstgelegene Frauenhaus mit freier Kapazität gebracht“, beschreibt Ratingens Gleichstellungsbeauftragte Andrea Töpfer die Sofortmaßnahme, auf die später durch die zuständige Stellen wie Sozial- oder Jugendamt sowie Gleichstellungsbeauftragte weitere Hilfestellung gewährt werden. Im Vorfeld der bevorstehenden „Brötchentüten-Aktion“ äußerte sich auch Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz. Er bedauerte, dass es nach wie vor notwendig sei, mit dem „Begehen“ eines weltweiten Infotags darauf hinzuweisen, dass immer noch jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Formen von Gewalt oder Belästigung erfahre. Er hoffe, dass die öffentlichkeitswirksame Aktion mehr Frauen ermutige, gegen ihre Peiniger vorzugehen. „Es ist wichtig, den betroffenen Frauen immer wieder klar zu machen, dass sie nicht allein sind, wenn sie sich zu einer Anzeige entschließen“, erklärte Schultz.