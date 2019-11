Stadtgespräch : Shanty-Chor singt in der Marienkapelle

Monheim/Langenfeld Chorleiter Werner König erinnerte in einfühlsamen Worten an Seeleute, die nicht in den Heimathafen zurückkehrten.

Es war ein bewegender Auftritt in der Monheimer Marien-Kapelle: Der Richrather Shanty-Chor sang zum Gedenken derer, die ihre letzte Ruhe auf See fanden. „Abschied auf See“ lautete der Titel des Konzerts. Chorleiter Werner König erinnerte in einfühlsamen Worten an Seeleute, die nicht in den Heimathafen zurückkehrten, ebenso an Menschen, die in kriegerischen Handlungen auf dem Meer blieben. Zudem wurde der Verstorbenen gedacht, die eine Bestattung auf See wählten.