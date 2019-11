Stadtgespräch : Hubertusschützen vertilgen 300 Bratwürste

Langenfeld Neuheit beim Patronatsfest: Erstmals wurde auch die heilige Messe in der Hubertushalle gefeiert.

Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Mehlbruch-Gieslenberg hat jetzt mit Abordnungen mehrerer befreundeter Vereine ihr höchstes Fest im Jahr gefeiert: das Patronatsfest. Dabei sorgte die Schützenbruderschaft im Süden Langenfelds für ein Novum: Erstmals in der Geschichte der 1926 gegründeten Vereinigung feierten die Schützen die Heilige Messe zu Ehren ihres Patrons direkt in der Hubertushalle. Es war die erste Messe im Ortsteil Gieslenberg, die nicht in der St.-Gerhard-Kirche gefeiert wurde – und damit die erste in der 1977 erbauten Hubertushalle.

Für die vielen Besucher in der restlos gefüllten Halle war dies sicherlich ein merkwürdiges Gefühl – denn: „Eine Messe gehört in eine Kirche“ – so die Meinung unter vielen Gästen, wenn man sich mal umhörte. Doch der Terminkalender der katholischen Kirchengemeinde in Langenfeld ließ eine Öffnung der Kirche für das höchste Fest der Bruderschaft nicht zu – somit mussten die Schützen ausweichen. In Christian Figura fanden die Schützen jedoch einen Kaplan, der es gleich in den ersten Minuten seiner Begrüßung schaffte, den sakralen Charakter einer Kirchenmesse in die festlich geschmückte Hubertushalle zu übertragen.