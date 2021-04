Kostenpflichtiger Inhalt: Chefärztin der LVR-Klinik Langenfeld : LVR-Klinik informiert über pandemiebedingten Burnout

Über Corona-Burnout hält Prof. Dr. Birgit Janssen einen Live-Vortrag auf der Video-Plattform You Tube. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD In der Corona-Pandemie bringen Stress, Homeoffice, Kinderbetreuung und Isolation viele Menschen an ihr Limit, sagt Prof. Dr. Birgit Janssen, Chefärztin der LVR-Klinik Langenfeld. In der dritten Welle erscheine der normale Alltag weit weg zu sein. In einem Live-Vortrag auf You Tube unter dem Titel „Ich kann nicht mehr!“ wird sich Janssen am Donnerstag, 22. April, ab 18 Uhr dem Thema Corona-Burnout widmen.