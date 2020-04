Kunstverein Langenfeld : Kunstverein dankt Helden mit Bildern

Langenfeld Eine virtuelle und stetig wachsende Ausstellung auf der KVL-Homepage ist als Zeichen der Solidarität gedacht.

Ausstellungen sind für den Kunstverein Langenfeld (KVL) in der Corona-Krise aktuell tabu, auch die ausgebuchte Kinderkunstwoche in den Osterferien entfiel. Doch die Botschaft auf der Fensterscheibe des KVL-Domizils zeugt von einer kreativen Kunstpause mit einer virtuellen Bilderschau. „Wir danken allen Menschen, die jetzt helfen“, steht dort geschrieben, „unsere ART, Solidarität zu zeigen.“

Solidarität bekunden Wer die Aktion unterstützen, seine Solidarität zum Ausdruck bringen oder ein Kunstwerk besonders wertschätzen möchte, kann dies per Mail an office@kunstverein-langenfeld.de tun. Einträge werden dann im virtuellen Gästebuch auf der Homepage veröffentlicht. Aus Datenschutzgründen erfolgt dies ohne namentliche Nennung; es sei denn, dies wird ausdrücklich gewünscht.

Bislang zeigt die virtuelle Ausstellung zwölf Kunstwerke. Bianca Monroy (Berlin) steuert ein Bild mit dem Titel „Thank you for fighting the virus!“ bei, Fulvio Juricic aus dem kroatischen Pula präsentiert sein Werk „Flatten the curve“ und Horst Gläsker aus Düsseldorf zeigt „Tondo – Kunst gegen Corona“. Auch ein Werk von Otto Herbert Hajek (1927-2005) aus dessen kurz vor seinem Tod entstandenen „Zyklus Regenbogen – Topos der Hoffnung“ ist zu sehen. Weitere Bilder stammen von Weiqun Peper-Liu (Langenfeld), Angel Richter (Mönchengladbach), Loic Flamant (Paris), Jimmi D. Paesler (Bremen), Timm Ulrichs (Berlin), Pawel Warchol (Auschwitz) und Vedran Silipetar (Pula). „Die Ausstellung wächst weiter“, kündigt Domdey-Fehlau an. Carmel Doherty aus Langenfelds irischer Partnerstadt Ennis habe ein Porträt eines Bestatters angekündigt. „Darüber hinaus werden sich in einem Schneeballsystem immer mehr Künstler beteiligen.“