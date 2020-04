Freibad Langenfeld : Freibad wird saniert – Start ist ungewiss

Während im Nichtschwimmerbecken des Freibads Wasser steht, werden in den beiden Zelten im Hintergrund das große Sportbecken und das Springerbecken saniert. Die Arbeiten auf dem Gelände an der Langforter Straße gehen gut voran. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Arbeiten an Sport- und Springerbecken gehen in zwei Zelten voran. Öffnung nach Corona-Krise noch nicht absehbar.

Es hätte alles so schön sein können: Die mit 2,1 Millionen Euro veranschlagten Bauarbeiten im Freibad laufen seit Oktober wie geritzt. Der Winter war mild, dazu sind die Handwerker bei der Sanierung des großen Sportbeckens und des daneben liegenden Springerbeckens in zwei Zelten wettergeschützt. Bis zum üblichen Saisonstart im Mai wäre somit alles fertig. „Leider lässt sich in der Corona-Krise derzeit überhaupt nicht abschätzen, ob, wann und in welcher Art und Weise wir das Freibad werden öffnen können“, meint Kristin Erven-Hoppe von der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL).

Der Verein betreibt im Auftrag der Stadtentwicklungsgesellschaft das Frei- und das Hallenbad, die beide direkt neben dem SGL-Zentrum an der Langforter Straße liegen. In allen diesen Sportstätten ruht wegen der Corona-Ansteckungsgefahr wie überall der Betrieb. „Wir bereiten alles so vor, dass wir nach Aufhebung der verordneten Schließung möglichst bald wieder loslegen können“, sagt SGL-Sprecherin Erven-Hoppe. „Wir würden das lieber heute als morgen tun, aber es liegt ja nicht in unseren Händen. Sicherheit geht natürlich vor.“

Info SGL betreibt beide Schwimmbäder Was Freibad und Hallenbad an der Langforter Straße 72 Wer Beide Bäder gehören der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld. Deren Geschäftsführer ist der ehemalige Stadtkämmerer Detlev Müller. Wie Die mit ihrem Vereinszentrum direkt angrenzende Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) betreibt beide Bäder im Auftrag der Stadt.

Was fürs Bewegungszentrum gilt, trifft auch aufs Freibad zu. Die Sanierung der Becken und weitere geplante Arbeiten werden erledigt wie vorgesehen. Detlev Müller ist Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft, der die von der SGL betriebenen Bäder gehören. Nach seinen Worten war die vom städtischen Gebäudemanagement geplante grundlegende Sanierung des 50 Meter langen Sportbeckens sowie des daneben liegenden Springerbeckens unvermeidlich. „Nach der bereits 2014 erfolgten Erneuerung des Nichtschwimmerbeckens samt Rutsche sind sie jetzt an der Reihe.“

Laut Bastian Köchling vom städtischen Sportamt hatte es in beiden Becken gebröckelt. Deswegen werden sowohl das Sport- als auch das Springerbecken jetzt komplett gefliest. Nach den Worten von SGL-Sprecherin Erven-Hoppe soll sich im Vergleich zu den bisherigen Betonwänden mit immer wieder abblätterndem Farbanstrich das Erscheinungsbild erheblich verbessern.

Nach Müllers Angaben kosten Abbruch, Erneuerung von Wänden und Böden, Fliesenbelag, Wasseranschlüsse und die nach Vorbild des Nichtschwimmerbeckens geplante Kachelumrandung rund 1,5 Millionen Euro. Edelstahlbecken statt der Kacheln – so wie im Hallenbad – wären nach Müllers Worten „nicht zu bezahlen gewesen“. Dafür wird nach Angaben des ehemaligen Stadtkämmerers für weitere etwa 600.000 Euro das Planschbecken komplett rausgerissen und durch ein neues ersetzt.