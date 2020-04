Massaker im April 1945 : Kränze als stilles Gedenken für die 71 Wenzelnberg-Opfer

Bastian Grimberg vom städtischen Betriebshof sortierte am Dienstag die Kränze zum Gedenken an die 71 Opfer des Wenzelnberg-Massakers. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld 75 Jahre sind seit dem Massaker vom 13. April 1945 in der Sandschlucht am Wenzelnberg vergangen. Das alljährliche Gedenken an die 71 dort von den Nationalsozialisten ermordeten Häftlingen hat sich am Dienstag auf eine stille Niederlegung von etwa 20 Kränzen beschränkt.

Der sonst übliche Ablauf am Mahnmal Wenzelnberg wurde in Abstimmung der beteiligten Städte Langenfeld, Leverkusen, Leichlingen, Solingen, Remscheid und Wuppertal vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie abgesagt. In Abwesenheit von Vertretern dieser Städte und Verbänden wurden die Kränze abgelegt, um dem Kontaktverbot Rechnung zu tragen – ohne das Gedenken an die Opfer auch in dieser aktuell besonderen Situation zu vergessen und die Erinnerung an diese grausamen Morde vor 75 Jahren gegen das Vergessen zum Ausdruck zu bringen. Die Stadt Wuppertal wird die inhaltlich bereits vorbereitete Gedenkveranstaltung im Sinne der diesjährigen Planungen im April 2021 übernehmen.

(mei)