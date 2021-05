Mut-Mach-Aktion in der Corona-Pandemie : Nettetaler Autorin setzt ein Zeichen der Hoffnung

Nicole Schröder und ihr Sohn Konstantin gehören zu den Köpfen hinter der Aktion „Hoffnungsbändchen“. Damit haben sie schon viele Nettetaler Kinder und Jugendliche lächeln lassen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Auf Spielplätzen im Stadtgebiet sind Hoffnungsbändchen zu finden. Was die Autorin Nicole Schröder, vielen besser bekannt als Lilli Morgenstern, mit der Aktion in der Corona-Krise erreichen will. Und was sie daran so glücklich macht.