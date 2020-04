Langenfeld Altenheime : Sechs Corona-Fälle im CBT-Seniorenheim

Langenfeld Zwei Mitarbeiterinnen sind an Covid-19 erkrankt. Sechs Bewohner positiv getestet, eine Frau ist verstorben.

Insgesamt sechs Bewohner des CBT-Wohnheims an der Eichenfeldstraße in Langenfeld sind positiv auf Corona getestet worden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Frau (82), so teilt CBT-Sprecherin Annette Zang mit, ist gestorben. Sie sei wegen einer anderen Krankheit in eine Klinik gebracht worden. „Dabei wurde sie positiv auf Corona getestet“, erläutert Zang. Die Bewohner, die positiv getestet wurden, seien über die Ostertage erkrankt.

Darüber hinaus sind etwa „eine Handvoll Bewohner, fünf bis sieben“ vorsorglich separiert worden. Sie zeigen Symptome, wurden aber noch nicht getestet. „Wir haben bereits im Vorfeld einen gesonderten Bereich für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet“, so Zang. Dazu wurden auch Büros und Gemeinschaftsräume umfunktioniert, in denen nun Menschen mit Symptomen untergebracht sind. 94 Bewohner hat das von der Caritas betriebene Altenheim an der Eichenfeldstraße aktuell, sie sind zum Teil an einer leichten Demenz erkrankt oder körperlich eingeschränkt. „Unsere Mitarbeiter“, so Zang, „sind in der Regel sehr vorsichtig. Sie wissen um das Risiko für die betagten Bewohner“, so die Sprecherin der CBT-Wohnhäuser. Darüber hinaus würden die strengen Auflagen etwa bezüglich Schutzkleidung eingehalten. „Wir haben früh den Besuchsstopp eingeführt“, so Zang, die die Gesamtlage im Heim als „beherrschbar“ einstuft.