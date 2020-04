Corona-Ticker : Im Kreis Mettmann jetzt 38 Tote und 397 Erkrankte

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Am Dienstag hat das Kreisgesundheitsamt sechs weitere Todesfälle gemeldet: So wie eine 86-jährige Monheimerin und ein 81-jähriger Langenfelder haben auch drei Menschen aus Velbert (74, 85 und 92 Jahre alt) und Wülfrath (92) die Corona-Infektion nicht überlebt.

Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt 38 Corona-Tote. Insgesamt gibt es aktuell im Kreis Mettmann 397 Covid-19-Erkrankte und 122 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Langenfeld 59, in Monheim 23, in Erkrath 23, in Haan 5, in Heiligenhaus 21, in Hilden 37, in Mettmann 57, in Ratingen 71, in Velbert 72 und in Wülfrath 29. 439 Menschen gelten als genesen.