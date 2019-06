CDU-Nachwuchs : Junge Union: Stadt soll 24-Stunden-Kita prüfen

Langenfeld Bei den Vorstandswahlen bestätigt der Ortsverband seinen Vorsitzenden im Amt.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Mathias Brach und Karl Lösaus gewählt. Neue Geschäftsführerin ist Christin Manderla, stellvertretende Geschäftsführerin Cristina Krahl. Schatzmeister ist jetzt Malte Schraven, Pressesprecherwie bisher Fabian Sträßer. Neu sind die Positionen der Mitgliederbeauftragten von Evrim Ulutas und Alina Neubacher. Beisitzer des Vorstandes sind nun Ann-Sophie Amler, Florian Gast, Elias Heidkamp und Sebastian Köpp. Mit der Erarbeitung eines eigenen Grundsatzprogramms unter dem Titel „Unser Langenfeld 2025“ verfügt die JU mittlerweile über einen eigenen politischen Leitfaden mit vielen Ideen für Langenfeld, von denen sich schon einige – etwa die Prüfung einer 24-Stunden-Kita und die flächendeckende Installation von Ampeln für Sehbehinderte im Stadtgebiet – mit den Stimmen der Mutterpartei CDU und anderer Fraktionen in Umsetzung befinden.

Der neue Vorstand der JU Langenfeld will eine Klausurtagung durchführen, die eigene Homepage professionalisieren, eine weitere Werbekampagne in Langenfeld starten, das Grundsatzprogramm weiter in die Tat umzusetzen und verstärkt neue Mitglieder werben.