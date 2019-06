Monheim : Lesung und Show für Jugendliche

Monheim Das Ensemble Import/Export gastiert am Donnerstagbend im Ulla-Hahn Haus an der Neustraße.

Die Veranstaltungsreihe Import/Export präsentiert junge deutschsprachige Literatur in einer Mischung aus Lesung und Late-Night-Show. „Fuckin Sushi“ ist ein wildes, anrührendes Buch über die Geborgenheit, die man als junger Mensch unter Freunden erfahren kann, und über eine Zeit im Leben, in der fast alles möglich scheint.

Anmeldungen für die Literaturshow nimmt das Ulla-Hahn-Haus online unter www.monheim.de/ulla-hahn-haus, per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, telefonisch unter 02173 951-4140 oder persönlich entgegen. Montags, dienstags und mittwochs ist die Geschäftsstelle von 8.30 bis 12 Uhr in der Kunstschule am Berliner Ring 9 geöffnet. Donnerstags und freitags öffnet die Geschäftsstelle im Ulla-Hahn-Haus, Neustraße 2-4, von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17.30 Uhr.