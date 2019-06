Stadtgespräch : MC Reusrath bietet ein Sommerfest mit viel Gesang

Langenfeld Chorproben sind immer dienstags ab 19.30 Uhr.

Im 159. Jahr seines Bestehens hat der Männerchor 1860 Reusrath sein traditionelles Sommerfest gefeiert. Der Freiraum an der Martin-Luther-Kirche war sehr stark belebt. Obwohl in den umliegenden Gemeinden und Ortschaften gleichzeitig viele Veranstaltungen abgehalten wurden, war der Andrang groß. Es wurde viel erzählt, es wurden Ideen und Anekdoten in Erinnerung gebracht. Natürlich fehlte es auch nicht an Gesang der befreundeten Vereine. Selbstgebackene Kuchen, leckere Salate und Gegrilltes bei kühlen Getränken fanden großen Anklang – dank des Einsatzes der Damen der Sangesfreunde. Die Chorproben finden jeden Dienstag ab 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Reusrath, Trompeter Straße, statt. Interessierte Sänger sind willkommen.