Niederkrüchten : RV Niederkrüchten ehrt Mitglieder und bestätigt Vorstand

Niederkrüchten Wiederwahl gab es bei der Jahresversammlung des Reitervereins Niederkrüchten für den Vorsitzenden Heinz-Willi Hansen, Chef über 111 Mitglieder.

Außerdem segnete die Versammlung die weiteren Termine für das laufenden Jahr ab. So wird es am 30. Mai ein Vereinsturnier geben, am 10. und 11. August steht dann ein großes Sommerturnier an, und zum Jahresausklang findet am 7. Dezember ein Weihnachtsreiten statt. Für Februar oder März 2020 ist das Hallenturnier geplant. off