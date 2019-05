Bürgerbusverein Willich : Patricia Ohlenforst-Jakobi ist neue Geschäftsführerin

Willich Der Bürgerbusverein Willich hat eine neue Geschäftsführerin. Die Satzung gibt vor, dass die Geschäftsführerin von der Stadt gestellt wird und von der Mitgliederversammlung bestätigt werden muss.

Die etwa 40 Fahrer freuen sich auf den bereits bestellten neuen Bus und hoffen, dass er im Spätsommer 2019 endlich in Betrieb genommen werden kann. Nächste feststehende Termine neben den Fahrerstammtischen sind das Sommerfest am dritten August und die Weihnachtsfeier am 16. Dezember. Der Vorsitzende machte deutlich, dass immer wieder neue Fahrer gesucht werden. Er warb dafür, dass Interessenten sich bei den Mitgliedern oder beim Vorstand melden sollten.

Nach der Fertigstellung des Marktes wird der Bürgerbus am Montag, 27. Mai, um 7.54 Uhr das erste Mal wieder über den Markt fahren. Die Tour „Hardt“ führt dann ab der Haltestelle „Markt“ über die Bahnstraße, rechts in die Burgstraße zur Haltestelle „Ärztehaus“ und weiter zur Haltestelle am Kreisverkehr. Auf der Tour „Bütt“ fährt der Bus ab der Haltestelle „Markt“ über die Bahnstraße, links in die Mühlenstraße zur Haltestelle „Domstraße“. Die Fahrzeiten bleiben unverändert.