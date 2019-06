Stadtgespräch : Chöre festigen Partnerschaft

Der Schulze-Delitzsch-Chor aus Sachsen war zu Gast in Monheim.

Als Erfolg in geselliger wie musikalischer Hinsicht wertet der Baumberger Männerchor den Besuch des Schulze-Delitzsch-Chors aus Sachsen in der Partnerstadt Monheim. Der Abend der Begegnung zum Auftakt im „Pfannenhof“ war von Gesang und guten Gesprächen geprägt. Tags darauf ging es zu einer Hafenrundfahrt nach Duisburg. Am Abend folgte das Konzert der Partnerstädte. Hier wirkten der Frauenchor Baumberg, der Schulze-Delitzsch-Chor und der gastgebende Baumberger Männerchor mit. Mit bekannten Melodien begeisterten die Sänger das Publikum. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein erklang wieder Gesang. Ein sehr schönes musikalisches Wochenende ging dann mit einem Besuch der Düsseldorfer Altstadt zu Ende.