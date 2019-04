St. Tönis : Gemeindevorstand St. Cornelius im Amt bestätigt

St. Tönis Den symbolischen Staffelstab hatte Pfarrer Thomas Eicker, Leiter der katholischen Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst, ihnen schon vor eineinhalb Jahren überreicht, als das Gremium gegründet worden war.

Vor eineinhalb Jahren, als Pfarrer Ludwig Kamm pensioniert wurde und die GdG nur noch zwei Theologen hatte, die vier Gemeinden betreuen, wurde der Gemeindevorstand ins Leben gerufen. Die Mitglieder haben einen Teil der Aufgaben des Pfarrers übernommen. Vor allem sind sie die Ansprechpartner für die Christen vor Ort. „Sie haben sich zusammengetan, um dafür zu sorgen, dass Christus in der Gemeinde lebendig bleibt“, formuliert es Pfarrer Eicker im Gottesdienst, in dem das Gremium bestätigt wurde.

„Ich persönlich bin sehr froh, dass sich Menschen bereiterklärt haben, Verantwortung zu übernehmen.“ An den Gemeindevorstand gerichtet sagt der Pfarrer: „Sie haben sich auf ein Wagnis eingelassen und für sich die Frage beantwortet, was der Auftrag Gottes an uns hier im Ort ist: Sie stellen sich in den Dienst der Menschen dieser Gemeinde.“