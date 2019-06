Fußball : Aussichten im Kampf um die Niederrheinliga bescheiden

Langenfeld/Monheim Die Fußball-A-Junioren des HSV Langenfeld, die mit einem 4:3 bei den SF Niederwenigern in die Qualifikation zur Niederrheinliga gestartet waren, mussten am zweiten Spieltag gegen den SC Velbert eine 0:1 (0:0)-Niederlage hinnehmen.

In der Tabelle der Vierergruppe ist der HSV jetzt mit drei Punkten Dritter hinter dem VfB Homberg und Velbert (jeweils vier/ein fester Austeiger, ein zweiter kommt eventuell hinzu). Um noch eine Chance zum Sprung aus der Bergischen Leistungsklasse in die Niederrheinliga zu haben, müsste Langenfeld wohl am Sonntag (11 Uhr) in Homberg gewinnen.

Schwieriger ist die Lage auch für die B-Junioren der Sportfreunde Baumberg (SFB) geworden, denn nach dem 3:1-Auftaktsieg beim 1. FC Kleve gab es bei TuRa 88 Duisburg eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Die Voraussetzungen für einen Platz in der Niederrheinliga 2019/2020 sind ähnlich klar wie beim HSV: Nur durch einen Erfolg am kommenden Sonntag (11 Uhr, Sandstraße) gegen den FC Kray könnte Baumberg im Rennen bleiben. Die Tabelle: 1. FC Kray, 2. TuRa 88 Duisburg beide 4 Punkte, 3. SF Baumberg 3, 4. 1. FC Kleve 0 (ein Aufsteiger).

Aussichtslos ist die Lage für die C-Junioren von TuSpo Richrath, die nach dem 1:2 gegen den VfB Homberg beim Wuppertaler SV mit 0:11 (0:6) unter die Räder kamen. Zum Abschluss treffen die Richrather am Samstag (15 Uhr, Schlangenberg) auf die SF Hamborn 07, die ihren Platz in der Niederrheinliga bereits sicher haben (zwei Aufsteiger). Tabelle: 1. Hamborn 6 Punkte, 2. Wuppertal, 3. Homberg beide 3, 4. TuSpo Richrath 0.

Insgesamt deutet nun vieles darauf hin, dass keiner der Vereine aus Langenfeld und Monheim in der kommenden Serie in der Niederrheinliga vertreten ist – was auch für die beiden Oberligisten FC Monheim und SF Baumberg gilt. In der zurückliegenden Serie 2018/2019 hatten die Baumberger C-Junioren noch in der höchsten Verbandsklasse gespielt, dort jedoch als Drittletzter (direkter Absteiger) die Qualifikationsrunde verpasst.