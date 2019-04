Langenfeld : Polizei unternimmt erneute Razzia in Shisha-Bars

Langenfeld Großaufgebot von Polizei, LKA, Zoll und Ordnungsamt durchsuchte Lokale und kontrollierte 75 Personen am Immigrather Platz.

Im Rahmen ihrer „Politik der kleinen Nadelstiche“ im Kampf gegen Rocker- und Clan-Kriminalität hat die Polizei im Kreis Mettmann in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut einen Großeinsatz in Langenfeld ausgeführt. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften der Kreispolizeibehörde Mettmann, des Landeskriminalamtes NRW, der Hauptzollämter Düsseldorf und Duisburg sowie der kommunalen Ordnungsbehörden der Stadt Langenfeld, wurden von 22 bis 2.30 Uhr ausgesuchte Gastronomiebetriebe, eine Spielhalle und zwei(Shisha-)Bars am Immigrather Platz und an der Richrather Straße kontrolliert.