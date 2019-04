Langenfeld : Antonia hat das Schießen in den Genen

Langenfeld Die zwölfjährige Antonia Kraft ist Bezirksschülerprinzessin und die Reusrather Jungschützen sind entzückt.

Das Kind einer Schützendynastie? Mitnichten. Mutter Nicole hat mit Schießen nichts am Hut, die kleine Schwester bisher auch nicht, Vater Erik ist erst nach Antonia in den Verein eingetreten, zunächst aus rein praktischen Gründen, damit das Kind abends per Elterntaxi zum Training kommt. Inzwischen sagt er: „Das ist eine schöne Gemeinschaft, mit der man viel Spaß hat.“

Antonia freute sich über den Titel und lief, so die Mutter „im Kommunionkleid mit Krönchen und Kette stolz auf den Schützenumzügen mit.“ Zufall? Antonia glaubt an den Erfolg des Glücksbringers, den sie unmittelbar bevor sie dran war, gefunden hat: „Unter dem Stuhl meines Vaters lag ein 1-Cent-Stück. Ich glaube, das hat geholfen.“

Sobald es möglich war, trat Antonia in die Schützenbruderschaft ein und übt jetzt einmal pro Woche. 2018 dann war es so weit: Antonia durfte zum ersten Mal mit dem Luftgewehr auf den Schülervogel schießen und wurde prompt Schülerprinzessin in Reusrath. Ihr junger Trainer ist sich sicher: „Manche haben es einfach in den Genen. Ich dagegen muss richtig arbeiten, um oben mitzuhalten.“