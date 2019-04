Badminton : Auch Björn Joppien spielt das WM-Turnier

Langenfeld Drei Badminton-„Oldies“ vertreten den FC Langenfeld (FCL) bei den Westdeutschen Meisterschaften der Altersklassen O 35 bis O 75 vom 3. bis 5. Mai in Rheinhausen. Dort geht es auch um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften, die Manfred Rößler und Günther Joppien als Titelgewinner von 2018 im Herren-Doppel O 65 bereits in der Tasche haben.

Björn Joppien, der siebenmalige Deutsche Meister im Herren-Einzel (2000 bis 2004, 2006 und 2007) gönnt sich in Rheinhausen den Start in zwei Wettbewerben. Der 38-Jährige bestreitet das Einzel O 35 mit guten Aussichten auf eine Top-Platzierung. Im Herren-Doppel O 35 wollen Joppien, der erst kürzlich mit der ersten Mannschaft des FCL den Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga schaffte, und Benjamin Wanhoff (PSV Gelsenkirchen-Buer) der Konkurrenz das Leben so schwer wie möglich machen.