Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt deutlich unter den Wert von 50

Kreis Mettmann 16 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Dienstag. Der Inzidenzwert sinkt weiter ab. Die offiziellen Impfzahlen liegen niedriger, nachdem die Kassenärztliche Vereinigung die Darstellung auf ihrer Homepage verändert hat.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 579 Infizierte erfasst, 65 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 58 (-14; 2 neu infiziert), in Haan 38 (-2), in Heiligenhaus 36 (+3; 3 neu), in Hilden 43 (-7), in Langenfeld 42 (-3), in Mettmann 48 (-3; 1 neu), in Monheim 59 (-1; 1 neu), in Ratingen 162 (-31; 6 neu), in Velbert 75 (-5; 3 neu) und in Wülfrath 18 (-2).