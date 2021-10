Schwerer Unfall in Jüchen : Auto überschlägt sich - fünf Personen teilweise schwer verletzt

Jüchen Auf der Landstraße 116, zwischen den Ortsteilen Neuenhoven und Gierath, kam es am Montag, 4. Oktober, um kurz nach fünf Uhr morgens zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach Auskunft der Polizei war kurz nach 5 Uhr zwischen Neuenhoven und Gierath ein Pkw mit einem 44 Jahre alten Jüchener am Steuer und vier weiteren Personen von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Der Audi fuhr in den circa 1,5 Meter tiefen Graben neben der Straße. überschlug sich und blieb dann auf der Seite auf der Fahrbahn liegen. „Als wir an der Unfallstelle eintrafen, waren zwei der fünf Menschen bereits aus dem Auto heraus und wurden von Ersthelfern betreut. Drei weitere waren im Fahrzeug eingeschlossen“, berichtet Heinz-Dieter Abels, Leiter der Feuerwehr Jüchen. Mit einem Abstützsystem wurde der Wagen zunächst stabilisiert. „In Absprache mit dem Rettungsdienst haben wir mit hydraulischem Rettungsgerät das Autodach abgeschnitten und die Insassen befreit“, erläutert Abels. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser.