Serie Radfahren : Wo wilde Stiere mit der Dampflok kämpften

Info

Foto: Miserius, Uwe (umi)

Baumparcours An der Balkantrasse – 5,8 Kilometer verläuft sie auf Leverkusener Gelände – gibt es seit 2017 im Stadtgebiet zwei Baumparcours – der Bienenbaumparcours wurde vom offiziell anerkannten Weltdekadeprojekt „Mit Bienen in die Zukunft“ der Gesamtschule Schlebusch ins Leben gerufen. Einige Bäume entlang der Trasse an der Oberen Straße in Opladen haben so Ziffern und kleine Symbole erhalten, die auf Superkräfte im Zusammenhang mit Tieren und Menschen hinweisen.

Der „Baumparcours Mensch“ zeigt, welche Bäume entlang der Balkantrasse Inhaltsstoffe haben, von denen eine heilende Wirkung ausgeht. Über die „Naturapotheke“ informieren großformatige Tafeln an fünf Stellen.

Informationen zur Balkantasse, gibt es unter www.balkantrasse.de.